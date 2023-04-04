Цытович Платон Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
08.04.1896
Жена: Цытович Мария Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Мария Дмитриевна Цытович (Михайлова)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Цытович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цытович Платон Николаевич
Мать ребёнка: Цытович Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель литературы
Смерть
1928
Москва, город федерального значения Москва