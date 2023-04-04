Цытович Платон Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦытович Платон Платонович

Цытович Платон Платонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Цытович Платон Степанович

Мать: Цытович Олимпия Яковлевна

Бракосочетание
08.04.1896

Жена: Цытович Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Мария Дмитриевна Цытович (Михайлова)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Цытович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цытович Платон Николаевич

Мать ребёнка: Цытович Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель литературы
Смерть
1928
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close