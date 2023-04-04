Цытович (Вакар) Олимпия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цытович (Вакар) Олимпия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Цытович Николай Платонович

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Цытович Платон Платонович

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Рождение ребёнка
31.05.1874

Сын: Цытович Эраст Платонович

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1881

Сын: Цытович Модест Платонович

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цытович Платон Платонович

Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цытович Платон Степанович

Смерть
1913
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