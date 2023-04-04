Цытович (Вакар) Олимпия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Цытович Николай Платонович
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Цытович Платон Платонович
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Рождение ребёнка
31.05.1874
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1881
Сын: Цытович Модест Платонович
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цытович Платон Платонович
Отец ребёнка: Цытович Платон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913