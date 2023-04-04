Цытович (Михайлова) Мария Дмитриевна
женский, родилась 1871
Супруги
Цытович Платон Платонович1865 г.р.
Дети
(Цытович) Елена Николаевна1908 г.р.
Цытович Платон НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цытович Платон Николаевич
Отец ребёнка: Цытович Платон Платонович
Бракосочетание
08.04.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Цытович) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Цытович Платон Платонович