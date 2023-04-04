Цытович (Михайлова) Мария Дмитриевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Цытович (Михайлова) Мария Дмитриевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1871

Супруги
Цытович Платон Платонович1865 г.р.
Дети
(Цытович) Елена Николаевна1908 г.р.
Цытович Платон НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цытович Платон Николаевич

Отец ребёнка: Цытович Платон Платонович

Бракосочетание
08.04.1896

Муж: Цытович Платон Платонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруг(-а): Мария Дмитриевна Цытович (Михайлова)

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Цытович) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Цытович Платон Платонович

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