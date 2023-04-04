Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1824
Сын: Цытович Виктор Степанович
Мать ребёнка: ?
Точна, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Цытович Николай Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.02.1830
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Цытович Платон Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
военный священник, протоиерей