Цытович Степан (Стефан) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цытович Степан (Стефан) Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1824

Сын: Цытович Виктор Степанович

Мать ребёнка: ?

Точна, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Цытович Николай Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.02.1830

Сын: Цытович Эраст Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Цытович Платон Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
военный священник, протоиерей