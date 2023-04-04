? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Цытович Виктор Степанович22.01.1824 г.р.
Цытович Николай Степанович1827 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
22.01.1824

Сын: Цытович Виктор Степанович

Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Точна, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Цытович Николай Степанович

Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
28.02.1830

Сын: Цытович Эраст Степанович

Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Цытович Платон Степанович

Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.