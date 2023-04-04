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женский, родилась Неизвестно
Дети
Цытович Виктор Степанович22.01.1824 г.р.
Цытович Николай Степанович1827 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Рождение ребёнка
22.01.1824
Сын: Цытович Виктор Степанович
Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Точна, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Цытович Николай Степанович
Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Рождение ребёнка
28.02.1830
Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Цытович Платон Степанович
Отец ребёнка: Цытович Степан (Стефан) Ефимович