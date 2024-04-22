Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Место рождения
Дата рождения20.07.1896
Дата смерти15.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1896
Отец: Ганущинер Мордха Евсеевич
Мать: Ганущинер Хая
Рождение ребёнка
23.05.1921
Сын: Ганущинер Давид (Женя) Лейбович
Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Медведева Рива (Римма) Лейбовна
Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна
Рождение ребёнка
29.11.1923
Дочь: Кузьмина Хая (Клара) Лейбовна (Львовна)
Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна
Рождение ребёнка
20.11.1926
Сын: Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович
Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна
Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганущинер Циля Ханановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Мирл (Маша) Лейбовна
Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1973
Похороны
Неизвестно