Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

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Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

20.07.1896

Дата смерти

15.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1896

Отец: Ганущинер Мордха Евсеевич

Мать: Ганущинер Хая

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.05.1921

Сын: Ганущинер Давид (Женя) Лейбович

Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Медведева Рива (Римма) Лейбовна

Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна

Рождение ребёнка
29.11.1923

Дочь: Кузьмина Хая (Клара) Лейбовна (Львовна)

Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.11.1926

Сын: Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович

Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна

Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганущинер Циля Ханановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Мирл (Маша) Лейбовна

Мать ребёнка: Ганущинер Ида Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
15.01.1973
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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