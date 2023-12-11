Ганущинер Мордха Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Мать ребёнка: Ганущинер Хая
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Глуховская Голда Мордуховна
Мать ребёнка: Ганущинер Хая
Рождение ребёнка
29.02.1912
Дочь: Зольдина Бруха Мордуховна
Мать ребёнка: Ганущинер Хая
Смерть
Неизвестно