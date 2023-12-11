Ганущинер (Корсунская) Ида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанущинер (Корсунская) Ида Иосифовна

Ганущинер (Корсунская) Ида Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1896

Дата смерти

29.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1896

Отец: Корсунский Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1921

Сын: Ганущинер Давид (Женя) Лейбович

Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Медведева Рива (Римма) Лейбовна

Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Рождение ребёнка
29.11.1923

Дочь: Кузьмина Хая (Клара) Лейбовна (Львовна)

Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.11.1926

Сын: Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович

Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Мирл (Маша) Лейбовна

Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Смерть
29.11.1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close