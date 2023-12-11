Ганущинер (Корсунская) Ида Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1896
Дата смерти29.11.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1896
Отец: Корсунский Иосиф
Рождение ребёнка
23.05.1921
Сын: Ганущинер Давид (Женя) Лейбович
Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Медведева Рива (Римма) Лейбовна
Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Рождение ребёнка
29.11.1923
Дочь: Кузьмина Хая (Клара) Лейбовна (Львовна)
Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Рождение ребёнка
20.11.1926
Сын: Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович
Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Мирл (Маша) Лейбовна
Отец ребёнка: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Смерть
29.11.1956
Похороны
Неизвестно