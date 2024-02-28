Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович

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Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

08.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Мать: Ганущинер Ида Иосифовна

Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
17.07.1952

Жена: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Ганущинер Яков Иосифович

Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Ганущинер Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.12.1967

Сын: Ганущинер Александр Иосифович

Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна

Смерть
08.11.1991
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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