Ганущинер Иосиф (Лёня) Лейбович
Место рождения
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти08.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Бракосочетание
17.07.1952
Рождение ребёнка
13.08.1955
Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Ганущинер Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1967
Сын: Ганущинер Александр Иосифович
Мать ребёнка: Ганущинер Елизавета Яковлевна
Смерть
08.11.1991
Похороны
Неизвестно