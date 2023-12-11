Ганущинер Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович
Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Глуховская Голда Мордуховна
Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич
Рождение ребёнка
29.02.1912
Дочь: Зольдина Бруха Мордуховна
Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич
Смерть
Неизвестно