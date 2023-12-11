Ганущинер Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганущинер Хая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Ганущинер Лейб (Лев) Мордухович

Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Глуховская Голда Мордуховна

Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич

Рождение ребёнка
29.02.1912

Дочь: Зольдина Бруха Мордуховна

Отец ребёнка: Ганущинер Мордха Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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