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Петр Тимофеев

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Тимофей Кононов

Мать: Васса Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кононова

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Феврония Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокопий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Солманида Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783

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