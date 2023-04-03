Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Тимофей Кононов
Мать: Васса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Феврония Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прокопий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Солманида Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Кононова
Смерть
1783