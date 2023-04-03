Тимофей Кононов
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Конон
Мать: Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Васильева
Рождение ребёнка
1709
Сын: Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Васильева
Рождение ребёнка
1719
Сын: Нестер Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Васильева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Васильева
Смерть
Неизвестно