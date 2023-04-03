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Тимофей Кононов

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Конон

Мать: Ирина Андреева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Васильева

Рождение ребёнка
1709

Сын: Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Нестер Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Васильева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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