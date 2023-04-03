Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Кононов

Рождение ребёнка
1709

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Нестер Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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