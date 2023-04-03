Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Кононов
Рождение ребёнка
1709
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кононов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Нестер Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кононов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кононов
Смерть
Неизвестно