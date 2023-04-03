Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Петр Тимофеев
Мать: Евдокия Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Смерть
1794