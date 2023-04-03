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Иван Петров

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Петр Тимофеев

Мать: Евдокия Кононова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794

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