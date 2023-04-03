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Евдокия Кононова

Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокопий Петров

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Солманида Петрова

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Тимофеев

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778

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