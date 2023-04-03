Евдокия Кононова
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прокопий Петров
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Солманида Петрова
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Тимофеев
Смерть
1778