Федосья Сафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1706
Муж: Тимофей Евдокимов
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов
Рождение ребёнка
1713
Сын: Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Борис Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов
Смерть
Неизвестно