Федосья Сафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Сафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1669 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1706

Муж: Тимофей Евдокимов

Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1713

Сын: Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Борис Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Евдокимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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