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Борис Тимофеев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1716

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Тимофей Евдокимов

Мать: Федосья Сафонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1740

Жена: Прасковья Михайлова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Марья Борисова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина Борисова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
07.07.1745 ст.

Жена: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья Борисова

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Михаил Борисов

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Борисова

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Михаил Борисов

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей Борисов

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Мавра Захарова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1774
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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