Борис Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Тимофей Евдокимов
Мать: Федосья Сафонова
Бракосочетание
До 1740
Жена: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Марья Борисова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ирина Борисова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
07.07.1745 ст.
Жена: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталья Борисова
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михаил Борисов
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Борисова
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Михаил Борисов
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей Борисов
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Мавра Захарова
Смерть
1774