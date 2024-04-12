Марья Борисова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти12.11.1779 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Борис Тимофеев
Мать: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
1757
Муж: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1763 ст.
Сын: Константин Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1778 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
12.11.1779 ст.