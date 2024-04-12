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Марья Борисова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1741

Дата смерти

12.11.1779 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Борис Тимофеев

Мать: Прасковья Михайлова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1757

Муж: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1763 ст.

Сын: Константин Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.03.1778 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.11.1779 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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