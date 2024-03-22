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Фекла Михайлова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Михаил Иванов

Мать: Марья Борисова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1781 ст.

Муж: Артемий Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Василиса Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аграфена Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Давид Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Макаров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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