Фекла Михайлова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Михаил Иванов
Мать: Марья Борисова
Бракосочетание
09.05.1781 ст.
Муж: Артемий Макаров
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Василиса Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Макаров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Макаров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аграфена Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Макаров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Давид Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Макаров
Смерть
Неизвестно