Артемий Макаров
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Макар Григорьев
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
09.05.1781 ст.
Жена: Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Василиса Артемьева
Мать ребёнка: Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Артемьева
Мать ребёнка: Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аграфена Артемьева
Мать ребёнка: Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Давид Артемьев
Мать ребёнка: Фекла Михайлова
Смерть
1816