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Артемий Макаров

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Макар Григорьев

Мать: Пелагея Алексеева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1781 ст.

Жена: Фекла Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Василиса Артемьева

Мать ребёнка: Фекла Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Артемьева

Мать ребёнка: Фекла Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Аграфена Артемьева

Мать ребёнка: Фекла Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Давид Артемьев

Мать ребёнка: Фекла Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1816
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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