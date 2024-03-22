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Пелагея Алексеева

Место рождения

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.11.1742 ст.

Муж: Макар Григорьев

Рождение ребёнка
28.09.1746 ст.

Сын: Харитон Макаров

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Сергей Макаров

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акилина Макарова

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Аграфена Макарова

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1764 ст.

Сын: Ларион Макаров

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Артемий Макаров

Отец ребёнка: Макар Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1798
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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