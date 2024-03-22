Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Бракосочетание
12.11.1742 ст.
Муж: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
28.09.1746 ст.
Сын: Харитон Макаров
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сергей Макаров
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акилина Макарова
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Аграфена Макарова
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
28.03.1764 ст.
Сын: Ларион Макаров
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Артемий Макаров
Отец ребёнка: Макар Григорьев
Смерть
1798