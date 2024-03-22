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Акилина Макарова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Макар Григорьев

Мать: Пелагея Алексеева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1775

Муж: Андрей Абрамов

Рождение ребёнка
19.04.1776 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Домна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Аксинья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Абрамов

Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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