Акилина Макарова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Макар Григорьев
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
До 1775
Муж: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
19.04.1776 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Домна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Афанасий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Аксинья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Абрамов
Смерть
Неизвестно