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Аграфена Макарова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Макар Григорьев

Мать: Пелагея Алексеева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.02.1769 ст.

Муж: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1780 ст.

Сын: Устин Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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