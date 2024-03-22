Аграфена Макарова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Макар Григорьев
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
01.02.1769 ст.
Муж: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
01.06.1780 ст.
Сын: Устин Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно