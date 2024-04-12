Настасья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Михаил Иванов
Мать: Марья Борисова
Бракосочетание
01.06.1775 ст.
Муж: Егор Никифоров
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1776
Муж: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
23.03.1779 ст.
Сын: Никон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно