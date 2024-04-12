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Настасья Михайлова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Михаил Иванов

Мать: Марья Борисова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.06.1775 ст.

Муж: Егор Никифоров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1776

Муж: Григорий Алексеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1779 ст.

Сын: Никон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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