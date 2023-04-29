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Тимофей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Плюдин Евдоким Семёнов

Мать: не указана

Место жительства
До 1677
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1706

Жена: Федосья Сафонова

Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Федосья Сафонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1713

Сын: Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Федосья Сафонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Борис Тимофеев

Мать ребёнка: Федосья Сафонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1729
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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