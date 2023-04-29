Тимофей Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Плюдин Евдоким Семёнов
Мать: не указана
Место жительства
До 1677
Бракосочетание
До 1706
Жена: Федосья Сафонова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Федосья Сафонова
Рождение ребёнка
1713
Сын: Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Федосья Сафонова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Борис Тимофеев
Мать ребёнка: Федосья Сафонова
Смерть
1729