Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти20.09.1761 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Тимофей Евдокимов
Мать: Федосья Сафонова
Бракосочетание
30.01.1726 ст.
Жена: Марфа Климова
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Агрипена Васильева
Мать ребёнка: Марфа Климова
Рождение ребёнка
25.07.1751 ст.
Сын: Борис Васильев
Мать ребёнка: Марфа Климова
Рождение ребёнка
01.03.1752 ст.
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Марфа Климова
Смерть
20.09.1761 ст.
Согласно МК на момент смерти - 67 лет