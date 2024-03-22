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Василий Тимофеев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1707

Дата смерти

20.09.1761 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Тимофей Евдокимов

Мать: Федосья Сафонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
30.01.1726 ст.

Жена: Марфа Климова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Агрипена Васильева

Мать ребёнка: Марфа Климова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1751 ст.

Сын: Борис Васильев

Мать ребёнка: Марфа Климова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1752 ст.

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Марфа Климова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
20.09.1761 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Согласно МК на момент смерти - 67 лет
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