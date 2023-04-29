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Мавра Захарова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Захар Петров

Мать: Неонила Трофимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
07.07.1745 ст.

Муж: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья Борисова

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Михаил Борисов

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Борисова

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Михаил Борисов

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей Борисов

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Борис Тимофеев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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