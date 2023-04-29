Мавра Захарова
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Захар Петров
Мать: Неонила Трофимова
Бракосочетание
07.07.1745 ст.
Муж: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталья Борисова
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михаил Борисов
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Борисова
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Михаил Борисов
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей Борисов
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Борис Тимофеев
Смерть
Неизвестно