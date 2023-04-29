Неонила Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонила Трофимова

Неонила Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1752 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1716

Муж: Захар Петров

Рождение ребёнка
1717

Сын: Клим Захаров

Отец ребёнка: Захар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Мавра Захарова

Отец ребёнка: Захар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
РС 1763: "Увечна"
Смерть
05.10.1752 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.