Неонила Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1752 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1716
Муж: Захар Петров
Рождение ребёнка
1717
Сын: Клим Захаров
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Мавра Захарова
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Петров
РС 1763: "Увечна"
Смерть
05.10.1752 ст.