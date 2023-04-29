Захар Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти01.06.1752 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1680
Бракосочетание
До 1716
Жена: Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
1717
Сын: Клим Захаров
Мать ребёнка: Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Мавра Захарова
Мать ребёнка: Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Прасковья Захарова
Мать ребёнка: Неонила Трофимова
РС 1763: "Увечна"
Смерть
01.06.1752 ст.