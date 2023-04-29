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Захар Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

01.06.1752 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1680
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1716

Жена: Неонила Трофимова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Клим Захаров

Мать ребёнка: Неонила Трофимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Мавра Захарова

Мать ребёнка: Неонила Трофимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Прасковья Захарова

Мать ребёнка: Неонила Трофимова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
РС 1763: "Увечна"
Смерть
01.06.1752 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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