Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Мать: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1871

Жена: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Анастасия Дометиева

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: Соколова Пелагея (Демидова)

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1875

Сын: Бабкин Георгий Дометиев

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бабкин Леонид Дометиев

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Бабкин Иоанн Дометиев

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Бабкин Яков (Дометиев)

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Юдина Мелания Дометиева

Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина ?

Смерть
Неизвестно
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