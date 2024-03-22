Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
22.01.1871
Жена: Бабкина Анна Кодратова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1871
Дочь: Анастасия Дометиева
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: Соколова Пелагея (Демидова)
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
25.11.1875
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
20.06.1881
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
22.10.1882
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Юдина Мелания Дометиева
Мать ребёнка: Бабкина Анна Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина ?
Смерть
Неизвестно