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Бабкина Анна Кодратова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.07.1844

Дата смерти

18.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1844

Отец: Морин Кодрат (Трифонов)

Мать: Дария Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1871

Муж: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Анастасия Дометиева

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: Соколова Пелагея (Демидова)

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1875

Сын: Бабкин Георгий Дометиев

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бабкин Леонид Дометиев

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Бабкин Иоанн Дометиев

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Бабкин Яков (Дометиев)

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Юдина Мелания Дометиева

Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.09.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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