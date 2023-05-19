Бабкина Анна Кодратова
Место рождения
Дата рождения24.07.1844
Дата смерти18.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1844
Отец: Морин Кодрат (Трифонов)
Мать: Дария Романова
Бракосочетание
22.01.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1871
Дочь: Анастасия Дометиева
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: Соколова Пелагея (Демидова)
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
25.11.1875
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
20.06.1881
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
22.10.1882
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Юдина Мелания Дометиева
Отец ребёнка: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Смерть
18.09.1913