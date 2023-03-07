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Бабкин Яков (Дометиев)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882

Отец: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Мать: Бабкина Анна Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Бабкин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Сын: Бабкин Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1915

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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