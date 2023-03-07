Бабкин Яков (Дометиев)
Место рождения
Дата рождения22.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882
Бракосочетание
24.01.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева
Рождение ребёнка
12.07.1909
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева
Рождение ребёнка
18.04.1912
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева
Рождение ребёнка
19.05.1915
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Бабкина Анастасия Михеева
Смерть
Неизвестно