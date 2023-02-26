Бабкина Анастасия Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Бабкин Яков (Дометиев)
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Бабкин Яков (Дометиев)
Рождение ребёнка
12.07.1909
Отец ребёнка: Бабкин Яков (Дометиев)
Рождение ребёнка
18.04.1912
Отец ребёнка: Бабкин Яков (Дометиев)
Рождение ребёнка
19.05.1915
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Бабкин Яков (Дометиев)
Смерть
Неизвестно