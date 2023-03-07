Бабкин (Бабченков)(Бабенков) Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин (Бабченков)(Бабенков) Алексей Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бабкин Андрей Савельев

Мать: Бабкина Агафия Гордеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Жидкова Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Бракосочетание
18.10.1836

Жена: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Сын: Бабкин Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1844

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1845

Дочь: Ефимия Алексеева

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1848

Сын: Бабкин Лаврентий Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бабкин Корнилий Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Бабкин Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Бабкин Терентий Алексеев

Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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