Бабкин (Бабченков)(Бабенков) Алексей Андреев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Бабкин Андрей Савельев
Мать: Бабкина Агафия Гордеева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Жидкова Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Бракосочетание
18.10.1836
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
03.06.1839
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
26.01.1844
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
12.09.1845
Дочь: Ефимия Алексеева
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
11.09.1848
Сын: Бабкин Лаврентий Алексеев
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
01.07.1852
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
До 1863
Мать ребёнка: Бабкина (бабченкова) Мария Трофимова
Смерть
Неизвестно