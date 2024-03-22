Бабкина (Бабченкова) Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Бабченкова) Мария Трофимова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Жидкова Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Бракосочетание
18.10.1836

Муж: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Сын: Бабкин Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1844

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1845

Дочь: Ефимия Алексеева

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1848

Сын: Бабкин Лаврентий Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бабкин Корнилий Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Бабкин Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Бабкин Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.04.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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