Бабкина (Бабченкова) Мария Трофимова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти12.04.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Жидкова Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Бракосочетание
18.10.1836
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1837
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1839
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бабкин Дометий (Дамиан) Алексеев
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
26.01.1844
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
12.09.1845
Дочь: Ефимия Алексеева
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
11.09.1848
Сын: Бабкин Лаврентий Алексеев
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1852
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Рождение ребёнка
До 1863
Отец ребёнка: Бабкин (бабченков)(бабенков) Алексей Андреев
Смерть
12.04.1886