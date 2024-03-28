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Боршковский Семён Николаевич

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

05.05.1911

Дата смерти

05.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911

Отец: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Мать: Боршковская Мария Лазаревна

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.08.1939

Сын: Боршковский Виктор Семенович

Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Боршковский Юрий Семенович

Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.11.1948

Сын: Боршковский Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
05.02.1977
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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