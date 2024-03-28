Боршковский Семён Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1911
Дата смерти05.02.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911
Рождение ребёнка
04.08.1939
Сын: Боршковский Виктор Семенович
Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Боршковский Юрий Семенович
Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1948
Сын: Боршковский Геннадий Семенович
Мать ребёнка: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна
Смерть
05.02.1977
Похороны
Неизвестно