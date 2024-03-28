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Боршковская Мария Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: (Боршковская) Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: (Боршковская) Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Боршковский Семён Николаевич

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Боршкивский Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Сын: Боршковский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.03.1921

Сын: Боршковский Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович

Юрковка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Юрковка, Черкаська область

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