Боршковская Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: (Боршковская) Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: (Боршковская) Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1911
Сын: Боршковский Семён Николаевич
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
10.05.1913
Сын: Боршкивский Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
11.02.1918
Сын: Боршковский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
22.03.1921
Сын: Боршковский Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Боршковский Николай/Евдоким Ефимович
Смерть
Неизвестно