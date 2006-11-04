Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна

Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.11.1919

Дата смерти

04.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1919

Отец: Сюльдин Иван Алексеевич

Мать: Сюльдина (Сергеева) Меланья Павловна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.08.1939

Сын: Боршковский Виктор Семенович

Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Боршковский Юрий Семенович

Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.11.1948

Сын: Боршковский Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
04.11.2006
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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