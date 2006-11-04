Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.11.1919
Дата смерти04.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1919
Рождение ребёнка
04.08.1939
Сын: Боршковский Виктор Семенович
Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Боршковский Юрий Семенович
Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1948
Сын: Боршковский Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Боршковский Семён Николаевич
Смерть
04.11.2006