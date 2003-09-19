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Боршковский Юрий Семенович

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

08.02.1941

Дата смерти

19.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: Боршковский Семён Николаевич

Мать: Боршковская (Сюльдина) Пелагея Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
24.03.1962

Жена: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Развод
30.05.1985

Жена: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Смерть
19.09.2003
Похороны
Неизвестно

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