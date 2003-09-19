Боршковский Юрий Семенович
Место рождения
Дата рождения08.02.1941
Дата смерти19.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941
Бракосочетание
24.03.1962
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна
Развод
30.05.1985
Смерть
19.09.2003
Похороны
Неизвестно