Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1938

Дата смерти

28.01.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938

Отец: Фирстов Николай Ефимович

Мать: Фирстова (Сергеева) Татьяна Павловна

Бракосочетание
24.03.1962

Муж: Боршковский Юрий Семенович

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боршковский Юрий Семенович

Развод
30.05.1985

Муж: Боршковский Юрий Семенович

Смерть
28.01.2018
Похороны
Неизвестно

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