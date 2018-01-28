Боршковская (Фирстова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1938
Дата смерти28.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938
Бракосочетание
24.03.1962
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боршковский Юрий Семенович
Развод
30.05.1985
Смерть
28.01.2018
Похороны
Неизвестно