Андреевский Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1862
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андреевский Петр Иванович
Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Андреевский Константин Иванович
Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Андреевский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно