Андреевский Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреевский Иван Петрович

Андреевский Иван Петрович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1862

Отец: Андреевский Пётр Григорьевич

Мать: Андреевская Агрипина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Андреевский Петр Иванович

Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андреевский Константин Иванович

Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Андреевский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Андреевская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреевская Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close