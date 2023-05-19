Андреевская Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андреевский Петр Иванович
Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Андреевский Константин Иванович
Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Андреевский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно