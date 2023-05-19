Андреевская Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевская Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андреевский Петр Иванович

Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андреевский Константин Иванович

Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Андреевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Андреевский Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреевский Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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