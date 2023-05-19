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Андреевский Пётр Григорьевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1862

Сын: Андреевский Иван Петрович

Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Андреевский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Андреевский Виктор Петрович

Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреевская Агрипина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно