Андреевский Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1862
Сын: Андреевский Иван Петрович
Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андреевский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Андреевский Виктор Петрович
Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Андреевская Агрипина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно