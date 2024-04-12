Андреевская Агрипина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1862
Сын: Андреевский Иван Петрович
Отец ребёнка: Андреевский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Андреевский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Андреевский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Андреевский Виктор Петрович
Отец ребёнка: Андреевский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Андреевский Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно