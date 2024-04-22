Тодорская (Изюмова) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1859 ст.
Отец: Изюмов Василий Фадеевич
Мать: Изюмова Агния Савельевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Тодорская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тодорская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.
Сын: Тодорский Николай Иванович
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тодорский Константин Иванович
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тодорский Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Тодорский Василий Иванович
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Тодорская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно