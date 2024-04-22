Тодорская (Изюмова) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТодорская (Изюмова) Серафима Васильевна

Тодорская (Изюмова) Серафима Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.10.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1859 ст.

Отец: Изюмов Василий Фадеевич

Мать: Изюмова Агния Савельевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тодорская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тодорская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.

Сын: Тодорский Николай Иванович

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тодорский Константин Иванович

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тодорский Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тодорский Василий Иванович

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Тодорская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тодорский Иван Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тодорский Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close