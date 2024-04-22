Тодорский Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1854
Сын диакона Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда Николая Тодорского.
Образование
15.06.1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
05.09.1875 ст.
Определен в Вельское духовное училище учителем арифметики и географии.
Работа или профессия
С 1877
Учитель Вельской гимназии.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Тодорская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Работа или профессия
С 04.12.1879 ст.
Преподаватель Духовного училища.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тодорская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.
Сын: Тодорский Николай Иванович
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Работа или профессия
20.06.1882 ст.
Рукоположен во священника к Вельскому Троицкому собору.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тодорский Константин Иванович
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тодорский Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Тодорский Василий Иванович
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Тодорская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно