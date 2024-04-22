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Тодорский Иван Николаевич

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Сын диакона Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда Николая Тодорского.
Образование
15.06.1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
05.09.1875 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Определен в Вельское духовное училище учителем арифметики и географии.
Работа или профессия
С 1877
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Учитель Вельской гимназии.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тодорская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 04.12.1879 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Преподаватель Духовного училища.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тодорская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1882 ст.

Сын: Тодорский Николай Иванович

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
20.06.1882 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Вельскому Троицкому собору.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тодорский Константин Иванович

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тодорский Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тодорский Василий Иванович

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Тодорская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тодорская Серафима Васильевна

Смерть
Неизвестно
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