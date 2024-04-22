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Тодорский Николай Иванович

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.04.1882 ст.

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1882 ст.

Отец: Тодорский Иван Николаевич

Мать: Тодорская Серафима Васильевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 1907
Лобня, Лобня, Московская область
Весовщик на станции Лобня Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги.
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.

Сын: Тодорский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тодорская Мария Андреевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1910
Конторщик Московско-Курской железной дороги.
Работа или профессия
1911
Кондуктор Московско-Курской железной дороги.
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Сын: Тодорский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тодорская Мария Андреевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тодорская Мария Андреевна

Смерть
До 1916
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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