Тодорский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1882 ст.
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1882 ст.
Работа или профессия
С 1907
Лобня, Лобня, Московская область
Весовщик на станции Лобня Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги.
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.
Сын: Тодорский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Тодорская Мария Андреевна
Работа или профессия
1910
Конторщик Московско-Курской железной дороги.
Работа или профессия
1911
Кондуктор Московско-Курской железной дороги.
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Сын: Тодорский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тодорская Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1916