Тодорская Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодорская Мария Андреевна

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.

Сын: Тодорский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тодорский Николай Иванович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Сын: Тодорский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тодорский Николай Иванович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тодорский Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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