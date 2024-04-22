Тодорская Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
29.12.1909 ст.
Сын: Тодорский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тодорский Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Сын: Тодорский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тодорский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно