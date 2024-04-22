Изюмова Агния Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова Агния Савельевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1854 ст.

Дочь: Шипулина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.

Сын: Изюмов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1859 ст.

Дочь: Тодорская Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.

Дочь: Изюмова Павла Васильевна

Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Василий Фадеевич

Смерть
1875
Вологда, город Вологда, Вологодская область
После родов.
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