Изюмова Агния Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
14.03.1854 ст.
Дочь: Шипулина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
06.03.1857 ст.
Сын: Изюмов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
11.10.1859 ст.
Дочь: Тодорская Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич
Рождение ребёнка
20.02.1862 ст.
Дочь: Изюмова Павла Васильевна
Отец ребёнка: Изюмов Василий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875
После родов.