Изюмов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1857 ст.
Дата смерти26.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1857 ст.
Отец: Изюмов Василий Фадеевич
Мать: Изюмова Агния Савельевна
Образование
15.06.1875 ст.
Окончил Семинарию.
Образование
С 10.09.1875 по ?.11.1879 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Студент императорского Санкт-Петербургского университета, естественного отделения физико-математического факультета. Уволен с 4 курса, как не внесший оплаты за обучение, со свидетельством о неполном о... Показать все
Работа или профессия
05.11.1886 ст.
Поступил на службу в канцелярию Губернатора Вологодской губернии, причислен по происхождению и образованию ко 2 разряду.
Работа или профессия
С 1903
Председатель Яренской земской управы, Коллежский Секретарь. Председатель Попечительского совета Яренской женской прогимназии. Председатель земского суда.
Арест
26.11.1919
По обвинению в контрреволюционной агитации.
Смерть
26.11.1919
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
02.12.1992