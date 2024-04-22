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Изюмов Николай Васильевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.03.1857 ст.

Дата смерти

26.11.1919

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1857 ст.

Отец: Изюмов Василий Фадеевич

Мать: Изюмова Агния Савельевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
15.06.1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Образование
С 10.09.1875 по ?.11.1879 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Студент императорского Санкт-Петербургского университета, естественного отделения физико-математического факультета. Уволен с 4 курса, как не внесший оплаты за обучение, со свидетельством о неполном о... Показать все
Работа или профессия
05.11.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поступил на службу в канцелярию Губернатора Вологодской губернии, причислен по происхождению и образованию ко 2 разряду.
Работа или профессия
С 1903
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Председатель Яренской земской управы, Коллежский Секретарь. Председатель Попечительского совета Яренской женской прогимназии. Председатель земского суда.
Арест
26.11.1919
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
По обвинению в контрреволюционной агитации.
Смерть
26.11.1919
Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
02.12.1992
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